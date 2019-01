Vali Akbıyık'tan yeni yıl mesajı

Valisi İdris Akbıyık, yayımladığı mesajda, “Sevinç ve hüzünleriyle, acı ve tatlı anlarıyla bir yılı daha geride bırakırken, yeni yıla siz değerli Hakkârili hemşehrilerimle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ülkemiz ve dünyamız için önemli gelişmelere sahne olan bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni umutlarla, beklentilerle karşıladığımız 2019 yılında huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Hakkâri'nin ekonomik, sosyal, sportif ve kültürel olmak üzere her alanda gelişmesini ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu anlayışla ilimizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinleyerek her geçen gün artan hizmet aşkı ve heyecanıyla çocuklarımıza daha güzel ve müreffeh bir şehir bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Bilinmelidir ki huzur ve güven ortamının sağlanamadığı bir yerde kalkınmadan bahsedilemez. Gece gündüz, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden görevlerini icra eden kolluk kuvvetlerimiz ve vatandaşlarımızın desteği sayesinde Hakkarimiz huzur şehri olma adımlarını çoktan atmıştır. İşte bu yüzden yeni yılda en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek korumaktır. Amacımız ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve yekvücut kenetlenmemizi tüm dünyaya göstermek olmalıdır. İnanıyorum ki bugüne kadar ülkemize karşı yapılan her türlü saldırıda bütün zorlukların üstesinden gelen ve bütünlüğümüzü tehdit edenlerin emellerine ulaşmasına asla müsaade etmeyen aziz milletimiz, bu günden sonra da aynı kararlılıkla kenetlenmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm vatandaşlarımıza ve bütün insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve tüm Hakkârili vatandaşlarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutlarım" dedi.