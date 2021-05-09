Vali Akıbıy'tan şehit ailesine ziyaret

Vali Akbıyık, Merzan Mahallesi Golazüryan Caddesi'nde ikamet eden Şehit Ali Kurt'un annesi Makbule Kurt ve kardeşi Musa Kurt'u evlerinde ziyaret etti. Vali Akbıyık, şehit annesinin Anneler Günü'nü kutlayarak bir süre sohbet etti.

Vali İdris Akbıyık'a eşi Sevim Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu eşlik etti.