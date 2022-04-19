Vali İdris Akbıyık okul müdürleriyle buluştu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan "Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP)" bünyesinde okul müdürleriyle bir araya geldi.

Merkez ile 4 ilçedeki 370 okul yöneticisinin katılacağı eğitimlerin açılışında konuşan Vali İdris Akbıyık, "Milli Eğitim Bakanlığımız, siz eğitim yöneticilerinin mesleki bilgi, beceri ve tutumlarına katkı sağlamak ve sizleri, bulundukları konumun ihtiyaçlarına cevap verecek donanımlarla geliştirmek için ülke genelinde, gelişim programı düzenlendi. Bu programın, siz eğitim yöneticilerimize, çok olumlu katkıları olacağına inanıyorum. Okullar, toplumun farklı kesimlerinden gelen çocuk ve gençleri bütünleştiren disiplinler arası kurumlardır. Bu zorlu süreçte yük, öğretmenlerimizin ve eğitim liderlerinin omuzlarındadır. Hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı günümüzde, beklentiler değişmiş ve dolayısıyla eğitimin amaç ve işlevleri yeni bir yapıya bürünmüştür. Açık ve dinamik bir sistem olan okulların, değişimlere ayak uydurabilmeleri; ancak etkili eğitim öğretim uygulamalarıyla ve kendini güncelleyen ve geliştiren okul yöneticileri ile mümkündür. ‘Eğitim Yönetici Geliştirme Programı', ilimizdeki eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına olan inancımla tüm eğitim yöneticilerimize başarılar diliyorum" dedi.