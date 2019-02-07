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Vali İdris Akbıyık Yüksekova'da

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksekova ilçesine geldi.


Vali Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile geldiği ilçede; Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlk olarak Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde yapılan kitap dağıtımına katılan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra Avaşin Parkında bulunan Kitap Kafeye geçtiler.


Kitap Kafede öğrencilerle bir araya gelen Akbıyık, ardından TOKi Anadolu Lisesindeki ‘Müzik Odası'nın açılışına katıldı. Verilen mini konseri dinledikten sonra sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıtan Vali Akbıyık, öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştirdi.


Vali Akbıyık'ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnafı ziyaret etmesi bekleniliyor.

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