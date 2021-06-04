Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulunda e-Twinning başarısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Vali M. Lütfullah Bilgin Ortaokulu öğretmenlerinden Hande Türkekul ve Bekir Eruzun tarafından yürütülen projeler, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün destekleriyle başarılı bir şekilde devam ediyor.

İngilizce Öğretmeni Hande Türkekul koordinatörlüğünde, iki proje yürütüldüğü belirtildi. Türkiye, Fransa, İtalya, Litvanya ve Polonya'dan toplam 14 okuldan 149 üye, uluslararası düzeyde ‘A World Of Snapwords' eTwinning projesi ile öğrencilere İngilizce konuşulan ülkelerdeki akranları ile dili gerçek ortamda öğrenme fırsatı sunarken, "Hayallerimi Süsleyen Kitaplar" adlı ikinci projesiyle de çeşitli illerden 10 okulun katılımıyla öğrenciler her ay farklı kitaplar okuyarak hayal dünyalarını zenginleştiriyorlar.

Bir diğer farklı proje, Matematik Öğretmeni Bekir Eruzun'un ‘Çevremizdeki Matematik' adlı projesiyle öğrenciler Türkiye'nin farklı illerinden ortaklarıyla işbirliği halinde Web 2.0 araçları ve özgün olan etkinliklere katılarak matematiği eğlenerek öğreniyorlar.