Vali Toprak, türkülerle Hakkari'den ayrıldı

Hakkari'nin eski Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve beraberindeki heyet iş adamı İsmet Ölmez tarafından ağırlandı. Vali Toprak ve beraberindeki heyet ziyaretlerinin ardından Hakkari'den türkülerle ayrıldı.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, eski görev yeri olan Hakkari'ye ziyarette bulundu. Vali Toprak ve beraberindeki heyet onurunda Hakkarili iş adamı İsmet Ölmez tarafından yemek verildi. Yemeğe Vali Yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç, bazı kurum amirleri ile Reng-i Hakkari sanat topluluğu ekibi katıldı. Burada sahne alan Reng-i Hakkari sanat topluluğu ekibi Türkçe ve Kürtçe şarkılarla Vali Toprak ve beraberindeki heyete muhteşem bir gece yaşattı. Burada konuşan Konya Valisi Toprak, "Hakkari'de düzenlenen geceyi veda gecesi gibi hissettim" dedi. Vali Toprak, ”Hakkari kalbimizde özel yeri olan bir yer, eğer öyle olmasaydı karda kışta bir sene sonra belediye başkanlarımızla, bürokratlarımızla buraya gelmezdik. Gerçekten de geldiğimize deydi. Her tarafta yarım metre bir metre kar var. Hakkari'ye de bu yakışır memleketimizin de buna ihtiyacı var. Ben esnafları ziyaret ederken şaka yaptım. Beni tekrar buraya atadılar ne diyorsunuz? Hepsi büyük bir sevinçle karşıladılar. Unutmamışlar bizi, caddelerde dolaşırken esnaflar hariç, karşımıza gelen yaşlı-genç hepsi gelip boynumuza sarıldı. Bizimle beraber Konya'da seçilen belediye başkanlarımızda benimle beraber buraya geldiler. Biz hep anlatıyorduk Hakkari'nin ne kadar güzel, değişik bir yer olduğunu gördüler" diye konuştu.

"Kahraman Mehmetçiğimizi ziyaret ettik"

Hakkari'nin Çukurca ilçesi karayolunda bulunan Şine Köprüsü'nü de ziyaret ettiklerini anlatan Vali Toprak, ”Mehmetçiğimizi çayını içtik zor şartlarda kahraman Mehmetçiğimiz bize kuru pasta ve kendi yaptıkları yaş pasta ikram ettiler. Ne kadar gönüllerinin geniş olduğu, Mehmetçiğimizin en zor şartlarda bile insani yönünün ne kadar yüksek olduğunu bir daha gördük. Jandarma özel harekat, emniyet özel harekatımızı ziyaret ettik. Hakkari'de görev yaparken Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, 27 kez Hakkari bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Gelir gelmez Sayın Bakanımızı aradım, bu mutluluğu paylaşmak için. Çok mutlu oldu. Biz Sayın Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan büyük destek aldık" şeklinde konuştu. Vali Toprak, ayrıca Konya-Hakkari arasında bir gönül köprüsü kurulduğunu ve bu güzelliğin bir ömür devam edeceğini ifade etti.

İş adamı İsmet Ölmez ve bazı Hakkarili vatandaşlar Vali Toprak ve beraberindeki heyete değişik hediyeler takdim etti. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale de yer aldı. Vali Toprak ve beraberindeki heyet gece geç saatlerde Hakkari'den ayrıldı.