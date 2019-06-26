Vali Yardımcısı Duruk, köy halkıyla yemekte buluştu

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Hakkâri Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Özel İdareye bağlı şube müdürleri ile birlikte Sarıtaş köyünü ziyaret etti. Vali Yardımcısı Duruk, köydeki vatandaşlarla bir arada olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, vatandaşların kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Samimi bir ortamda köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen vali yardımcıları, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu söylediler.