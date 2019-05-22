Vali Yardımcısı Duruk'tan köy ziyareti

İlk olarak Durankaya beldesini ziyaret eden Vali Yardımcısı Duruk, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci tarafından karşılandı. Başkan Demirci ile birlikte beldeyi ziyaret ederek; içme suyu, kanalizasyon ve yol gibi sorunları yerinde tespit eden Vali Yardımcısı Duruk, gerek Durankaya beldesi gerek tüm köylerde var olan sorunları çözmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Durunkaya beldesi başta olmak üzere değişik köyleri ziyaret ederek köylerin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon gibi konularda karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını da belirten Vali Yardımcısı Duruk, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti.