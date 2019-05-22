İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Yardımcısı Duruk'tan köy ziyareti

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, belde ve değişik köyleri ziyaret ederek vatandaşın sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi.


İlk olarak Durankaya beldesini ziyaret eden Vali Yardımcısı Duruk, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci tarafından karşılandı. Başkan Demirci ile birlikte beldeyi ziyaret ederek; içme suyu, kanalizasyon ve yol gibi sorunları yerinde tespit eden Vali Yardımcısı Duruk, gerek Durankaya beldesi gerek tüm köylerde var olan sorunları çözmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Durunkaya beldesi başta olmak üzere değişik köyleri ziyaret ederek köylerin ulaşım, içme suyu, kanalizasyon gibi konularda karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını da belirten Vali Yardımcısı Duruk, Hakkari halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.