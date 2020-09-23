Vali Yardımcısı Kılıç'tan korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile ülke genelinde başlatılan denetimler sürüyor. Vali Yardımcısı Kılıç ve beraberindekiler, gruplar halinde değişik caddelere dağılarak market, berber, AVM, kafe, kafeterya, lokanta, kahvehane, çay bahçesi gibi toplu kullanılan alanlarda denetim yaptı. Esnaf ve vatandaşların tedbir kurallarına yüksek oranda riayet etmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kılıç, salgınla mücadelede alınan kararlara uyum sağlamanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de maskesi olmayanlara maske dağıtarak uyarıda bulundular.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yapılan denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum müdürleri, polis ve zabıta ekipleri katıldı.