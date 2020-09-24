Vali Yardımcısı Kumbasar'dan Şemdinli'ye ziyaret

Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Şemdinli ilçesine bağlı Üzümkıran köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vali İdris Akbıyık başta olmak üzere bütün kurumlarla halkın refahı ve huzuru için çaba sarf ettiklerini dile getiren Kumbasar, daha sonra Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile birlikte Nehri'de bulunan Kayme Sarayı ve Seyyid Taha Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

mektedir.

Üzümkıran köyü sakinlerinden Mehmet Fırat, Kumbasar'ın ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti. Fırat, devletin köylerine her türlü yardımda bulduğunu ifade ederek, “Yıllarca bölgemiz yaşanan terör olaylarından dolayı maalesef hizmetlerden nasibimizi yeterince alamadık. Fakat ülkemiz gün geçtikçe vatandaşının yaralarını sarıp sorunlarıyla birebir ilgilenip çözüme kavuşturdu” dedi.