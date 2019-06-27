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Vali Yardımcısı Pala'dan Kur'an kurslarına ziyaret

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Müftülüğü tarafından değişik camilerde açılan yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Müftülüğü tarafından değişik camilerde açılan yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.


Yaz Kur'an kurslarını ziyaret eden Vali Yardımcısı Pala'ya İl Müftü Vekili Osman Doğan da eşlik etti. Kurs öğreticilerinden yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alan Vali Yardımcısı Pala, öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi.


İl Müftü Vekili Osman Doğan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il merkezindeki 254 kursta 5 bin 122 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

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