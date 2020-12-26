Valilikten engelli kardeşlere yardım eli

Hakkari'nin Bulak Mahallesi Gültekinler semtinde babadan kalma toprak damlı evde yaşam mücadelesi veren doğuştan zihinsel engelli Rahmi (51) İslam (49) ve Hamza Bal (47) kardeşleri evlerinde ziyaret ederek gıda yardımında bulundu. İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından servis edilen haber üzerine engelli Bal ailesini evlerinde ziyaret eden SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu, ailenin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Müdür Abdullahoğlu, ”Engelli kardeşleri evlerinde ziyaret ettik. 3 engelliden biri maaş alıyor. Yatalak zihinsel engelli Rahmi Bal ise raporu kabul etmemiş. Hamza Bal ise daha önce İŞKUR'da çalıştığı için engelli maaşı kesilmiş. İş bitekten sonrada yenilenmesi için müracaatta bulunmamış. Engelli aylığının bağlanması işlemleri kurumumuz tarafından gerçekleştirildi. Aileye daha önce de kömür ve gıda yardımında bulunmuştuk. Toprak evin çatısını yapmıştık. Engelli kardeşlere olan desteğimiz sürüyor. Yatalak durumdaki Rahmi'nin hastanede tedavi olması gerektiğini kardeşlerine söyledik. Hastaneye gitmeyi kabul etmediğini bize söyledi. Biz yine tedavisinin yapılması için elimizde geleni yapacağımızı kendilerine bildirdik” dedi.