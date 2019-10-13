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Valisi Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 2 bin 500 rakımdaki kayak merkezinde yapımı devam eden ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.


Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gençli ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada yapımı bitmek üzere olan dörtlü telesiyej ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.


Daha sonra Vali Akbıyık, burada görev alan jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.

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