Valisi Akbıyık Yüksekova'da

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Yüksekova ilçesini ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Ardından Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi'ne geçen Vali Akbıyık, burada 12. sınıflar ile Halk Eğitim Merkezinde üniversite hazırlık kurslarına devam eden 2 bin 666 öğrenci ve kursiyer için Yüksekova Kaymakamlığınca sağlanan YKS hazırlık kaynak kitapların dağıtım törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "Eğitim öncelikle insan olmanın iyi bir vatandaş ve Müslüman olmanın en önemli şartı. Eğitim düzeyinin yüksek olan toplumlar, sanayide, ekonomide her alanda en yüksek yerlerde yer alıyorlar. Onun için eğitime önem vermemiz, çok okumamız, yeni buluşlar yapmamız gerekiyor. Daha iyi bir vatandaş olabilmemiz için okumamız gerekiyor" dedi.

“İyi bir insan, iyi bir vatandaş olabilmek için her şeyden önce okumamız gerekir”

Türkiye'nin geçmiş yıllara göre çok iyi bir surumda olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, "Artık Türkiye insansız hava araçlarını üretiyor. İnsansız traktör dahi üretebiliyoruz. İnsansız metrobüsler üretiyoruz. Büyük gelişmeler var. Daha iyi bir insan olmak için daha iyi bir vatandaş olabilmek için, daha iyi bir yurttaş olabilmek için her şeyden önce okumamız gerekir. Yüce kitabınızın da ilk emri oku. Bunun için Hakkâri Valiliği'ne geldiğimiz günden beri birinci meselemiz eğitim diyoruz, kitap diyoruz. Bunu da her ortamda vurguluyoruz" dedi.

Eğitimle ilgili projeler geliştirmeye yönelik çalışmalarının olduğunu belirten Vali Akbıyık, "Bir kitap bir insan projemiz var. Bunu Hakkâri merkez ve ilçelerimizde uyguladık. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Kitap okuyacağız ve okutacağız. Amacımız bir farkındalık oluşturmak ama maalesef biz okumayan bir toplumuz. Gelişmiş dediğimiz ülkeler günde 100 sayfalık kitap okurken bizler 1 sayfa dahi okumuyoruz. Bu kısa döngüyü kırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yüksekova ilçesinde güzel çalışmaların yapıldığına da dikkat çeken Vali Akbıyık, "Yüksekova'da potansiyeli yüksek ekonomik, sosyal çalışmalar yapılıyor. İşte havaalanımız var. Tarımsal, ekonomik her alanda gelişmeye açık bir ilçemiz. İnsanları girişimci Yüksekova'da bu anlamda ciddi bir hareketlilik var, girişimcilik var. Yüksekova yeniden inşa ediliyor. Bir taraftan maalesef geçmişte yakılan yıkılan hendeklerin kazıldığı eğitimin, sağlığın her türlü hizmetin engellendiği Yüksekova'da devletimiz her türlü imkânlarını seferber ederek bir taraftan kanalizasyonun, içme suyunun yapıldığı diğer taraftan da görmüş olduğu sokakların daha iyi hale getirmek için projesi yapıldı asfaltlama yapıyor. Diğer taraftan da 3 bin 63 TOKİ konutu yapılıyor. Hainlerin yaktığı yıktığı okullarımız yeniden yapılıyor. 11 okul inşaatı devam ediyor, bir kısmı bitme aşamasında. Bir kısmı yeni başlamış durumda. Eğitimli bir toplum olsaydık, bu tür ihanetlere de cevaz vermezdik, onlara engel olurduk. Daha mutlu bir hayat için, daha sağlıklı bir toplum için daha sağlıklı bir aile için daha gelişmiş bir Hakkâri ve Türkiye için önceliğimiz okumaktır. Onun için de bugün buradayız" şeklinde konuştu.

Her şeyin başının eğitim olduğunu belirten Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ise, "Eğitim toplumları bilgilendiriyor ve aydınlatıyor. Bugün 2 bin 676 öğrencimize kaynak kitap dağıtıyoruz. Hendek barikat öncesinde Yüksekova genelinde üniversite kazanan öğrenci 9 ile 10 ifade edilirken 2017 yılında 135 kişi üniversiteyi kazanmış. 2018 yılında 203 kişi kazanmış. Bunların içerisinde tıp fakültesi ve ziraat mühendisleri kazanan öğrencilerimiz var" dedi.

Daha sonra Vali Akbıyık beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte 12. sınıf ile üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıttı. Programın ardından "Ben Okumak İstiyorum" projesi kapsamında Avaşin Parkı'ndaki Kitap Kafe'ye geçen Vali Akbıyık, burada ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra TOKİ Anadolu Lisesi'ne geçerek burada oluşturulan müzik sınıfının açılışını Vali Akbıyık, bir araya geldiği öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Öğrencilerin müzik dinletisinin ardından Vali Akbıyık, sınıfları dolaşarak öğrencilere kitap hediye etti ve öğretmenlerle bir toplantı gerçekleştirdi.