Valisi Akbıyık'ın Yüksekova temasları

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, beraberinde Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilekli köyü sakinleri ile Yüksekova esnafını ziyaret etti.

Vali Akbıyık ilk olarak, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç'ı ziyaret etti. Vali Akbıyık, ziyaret ettiği oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren oda başkanları Pınar ve Çoğaç, yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Akbıyık'a bilgi verdiler. Vali Akbıyık daha sonra Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Refik Ay'ı ziyaret etti. Makamlarında ziyaret ettiği Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Refik Ay ile bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, Yüksekova ilçesine bağlı Dilekli köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, köylülerle sohbet ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Yanına gelen çocuklara da kitap ve oyuncak hediye eden Vali Akbıyık son olarak ilçe esnafını ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden Vali Akbıyık, yanına gelen vatandaşların sorun ve taleplerini de dinledi.