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Van Ticaret Borsasında örnek davranış

Van Ticaret Borsası Hakkari Şube Temsilciliği, öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.


Van Ticaret Borsası, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirmiş olduğu eğitim desteğini devam ettiriyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve VANTB desteği ile hazırlanan kırtasiye paketleri, öğrencilere ulaştırılarak eğitimlerine katkıda bulunuldu.


Hakkari merkeze bağlı Şehit Yarbay Mesut Kuru ve Sarıtaş Köyü Yusuf Kızılbuğa İlk ve ortaokullarında dağıtılan kırtasiye malzemeleri, öğrencileri mutlu etti.


Geleceğin teminatı olan çocuklara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve malzemelerin dağıtımına vesile olan VANTB Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı, “Yalnız eğitim camiasında değil, ilimizin ve bölgemizin yararına olacak her projede yer almayı ve yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir Hakkarili olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Borsa Başkanım Nayif Süer'e, sosyal sorumluluk projelerine gösterdikleri hassasiyet ve katkılarından dolayı şükranlarını sunuyorum” dedi.

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