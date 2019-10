Van Ticaret Borsasından eğitime destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Van Ticaret Borsası tarafından gönderilen kırtasiye malzemeleri Hakkari'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Hakkari İl Temsilciliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirmiş olduğu eğitim desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmeye devam ediyor. Van Ticaret Borsası Hakkari Temsilciliği desteği ile hazırlanan kırtasiye paketleri, kentin değişik okullarındaki öğrencilere ulaştırıldı.

Geleceğin teminatı olan çocuklara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten VANTB Başkan Yardımcısı Gıyasettin Kundakçı, her yıl olduğu gibi bu yılda çocukları sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Kundakçı, “Yalnız eğitim camiasında değil, Hakkari ve bölgemizin yararına olacak her projede yer almayı ve yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Bu vesile ile bir Hakkarili olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer'e, sosyal sorumluluk projelerine gösterdikleri hassasiyet ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.