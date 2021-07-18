IHAAW143827-KLT/18-07-2021 - Van'da muhteşem aşiret düğünü (Fotoğraflı) Feyzullah Taş VAN (İHA) – Van'daki Gevdan aşiretine mensubu Kader ve Diyar Aşan çifti, görkemli bir törenle dünya evine girdiler. Kader ve Diyar Aşan çifti için Van'daki bir kır bahçesinde görkemli bir düğün töreni yapıldı. İki gün iki gece devam eden Aşan çiftinin düğün törenine; İstanbul, Ankara, Van, Şırnak, Irak, Hakkari ve değişik il ve ilçelerden davetliler katıldı. Düğün törenine katılan Gevdan aşireti ağası Mehmet Aslan ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, halayın başını çektiler. Farklı illerden aşiret mensuplarını bir araya getiren Aşan ailesinin düğününde muhteşem görüntüler sergilendi. Gevdan aşireti mensubu damadın babası Zeki Aşan, bu mutlu günlerinde kendilerine yalnız bırakmayın Gevdan aşireti ağası Mehmet Aslan ve Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, aşiret mensupları, kanaat önderleri, farkı illerden ve yurt dışından düğün törenlerine katılan herkese teşekkür etti. (MSA-Y) 18.07.2021 15:00:09 TSI NNNN