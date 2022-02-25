Van'daki snowboard tutkunlarından nefes kesen gösteri

Van'daki snowboard tutkunlarının Hakkari'deki 2 bin 800 metre rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezindeki gösterisi nefes kesti.

Hakkari kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve 15 milyon liralık yatırımla pisti uzatılıp, dörtlü telesiyej sistemi kurulan 2 bin 800 metre rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, snowboard tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana hizmete giren kayak merkezi, özellikle snowboard tutkunlarının ilgi odağı oldu. Bölgede yüksek dağların yamaçlarına çıkan sporcular, snowboard yaparak eğlenceli ve heyecan dolu anlar yaşıyor.

“Alpler ve Sarıkamış'ta görecekleri karı Hakkari'de de görecekler”

İHA muhabirine konuşan snowboard tutkunu Eczacı Serkan Ök, Merga Bütan Kayak Merkezinin Van iline araçla yaklaşık 3 saat uzaklıkta bir bölge olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yılda ilk kez merkezde snowboard yapmaya başladıklarını ifade eden Ök, “Hakkari doğa itibarıyla özellikle snowboard için çok özgür bir alan sunuyor. Tesiste yukarı çıktığımız zaman sadece pistten değil, pisti bağlayan tüm alanlarda çok kar almış. Bu yıl güzel bir kar yağışı vardı. Biz de bunu değerlendirdik ve bu yıl 4 farklı zamanda Hakkari'de snowboard yaptık. İl dışından da snowboard yapan arkadaşları buraya bekliyorum. Her şeyden önce keyifli bir alan. Alpler ve Sarıkamış'ta görecekleri o bol karı Hakkari'de de görecekler” dedi.

“İyi bir otel ve kayak odası yapılacağını düşünüyorum”

Gevaş ilçesine bağlı Abalı Kayak Merkezi için de konuşan Ök, “Burada bir tesis yapıldı. Tesis güzel görünüyor. Umarın en kısa zamanda işletme kısmı da hal edilir. İyi bir otel ve kayak odası yapılacağını düşünüyorum. Burası tamamlanırsa şehir merkezinde konaklamak yerine, dağda konaklayacağız ve bununla birlikte daha uzun süreli kalmak için gelmiş olacağız” diye konuştu.