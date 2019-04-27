Vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Şemdinli ilçesine bağlı Nehr-i köyünde bulunan piknik alanlarına giden vatandaşlar güzel vakit geçirdi. Şemdinli ve çevre şehirlerden gelen vatandaşlar ilgi odağı olan Nehr-i köyüne giderek kışın tüm yorgunluklarını çıkartıyorlar. Aylardır sert geçen kıştan dolayı çıkamayan vatandaşlar, sıcak havayı bahane ederek günün tadını çıkarttılar. Köyün doyumsuz manzarası ve köyün turizm açısında bulunan Seyyit Taha Hazretlerinin mezarlığını, Kayma Sarayını, Alabalık tesislerini ve köyün tüm güzel yanlarına bakma fırsatlarını buldular. Başka şehirlerden gelen vatandaşlar ise; yazı çok özlediklerini ve Nehri gibi böyle güzellik taşıyan tabiatıyla beğeni aldıklarını ifade ettiler.