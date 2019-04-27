Vatandaşlar piknik yerine parkları tercih etti

Hakkarili vatandaşlar, Belediye eski Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in kentte yaptığı parklar ve kent yaşam merkezi yöreye hayat verdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Hakkarili vatandaşlar il dışı yerine kentte kalmayı tercih ediyor. Hakkari Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'in kısa sürede başardığı birbirinden güzel hizmetler vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Birçok mahallede yapılan oyun grup parkları, dinlenme alanları, son teknoloji aydınlatmalar, alt ve üst yapı hizmetleri bahar aylarının gelmesiyle birlikte gün yüzüne çıkması kent merkezine ayrı bir güzellik kattı. Atlılar Caddesinde bulunan eski belediye garajı alanında 8 bin metrekare olarak inşa edilen, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, paten alanı, oyun grupları, kamelyalar, özel süs havuzları, fitness salonu, özel dekoratif aydınlatmalar ile yeşil alanının yer aldığı Kent yaşam merkezi ise Hakkari'ye hayat verdi. Hafta sonu olması münasebetiyle aileler çocuklar ile birlikte Kent Park Yaşam Merkezine hınca hınca doldurdu.

"Kır yerine parkları tercih ettiler"

Hafta sonu Kent Yaşam Parkına akın eden vatandaşlar kırlara çıkıp piknik yapacaklarına bu harika parkta dinlemeye tercih ettiklerini söylediler. Vatandaşlar, ”Hakkari'nin değişin yüzünü gören sadece bizler değil, batıda kalan tüm akrabalarımız şaşırdı. Hakkari'de çekip sosyal paylaşım sitelerinde paylaştığımız fotoğrafları görenler gerçekten burası Hakkari'mi diye soruyorlar.Hafta sonu kent dışına pikniğe gideceğimize Kent Park Yaşam Merkezini tercih ettik. Aileler çimlerde oturarak piknik yaparken çocuklar ise parkta oynamanın sevincini yaşıyor. Kısa bir sürede bizlere bu güzel hizmetleri sunan Vali Yardımcısı ve Belediye eski Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden binlerce defa razı olsun. Bizler bu hizmetleri hayal bile edemiyorduk. Bu güzellikleri sadece batıya giderken görebiliyorduk. Başkan Epcim, hayal ettiğimiz hizmetleri ayağımıza kadar getirdi. Yaşımız geçti biz böyle güzel bir Hakkari görmedik. Bu güzellikler çocuklarımıza nasip oldu” dediler.