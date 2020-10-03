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Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Doğan tedavi altına alındı

Hakkari’de duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Doğan tedavi altına alındı.

Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Doğan tedavi altına alındı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine giderek yaralı Doğan'ı teslim aldı. Köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı öğrenilen Doğan, veteriner hekim Faysal Cindioğlu tarafından belediye kliniğine getirilerek muayenesi yapıldı. Kanat kısmında zedelenme buluna kuş tedavi altına alındı. Doğam, tedavisi tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacak.

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