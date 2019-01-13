Vatandaşlar Vali'ye yüksek elektrik faturalarını sordu

Hakkari'de vatandaşlar, çarşı merkezindeki esnafı ziyaret eden Vali Akbıyık'tan yüksek gelen elektrik faturaları sorunu ile ilgili yardım istedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğulu ile birlikte çarşı merkezini dolaşan Vali İdris Akbıyık, esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Vali Akbıyık, babası ile yanına gelen ve kendisiyle tanışmak isteyen bir öğrenciyle de yakından ilgilendi.

Vali Akbıyık'ın etrafında toplanan vatandaşlar, ”Sayın valim sizi çok seviyoruz sizden bir ricamız var. Elektrik faturaları son günlerde çok yüklü geliyor. Bazı aileler 700, bazıları, 800 bazıları ise 1 milyarın üzerinde fatura ödüyor. Böyle bir şey nasıl olur lütfen yardımcı olun” dedi.

Vali Akbıyık ise bu konuyu mahalle muhtarlarının kendilerini ilettiğini belirterek, yüksek gelen faturaların üzerinde durduklarını söyledi. Bazı vatandaşlar ise Vali Akbıyık'a ilde fabrikaların bulunmadığını belirterek, kendileri gibi birçok işsizin bulunduğunu ve evlerine bir lokma ekmek bile götüremediklerini söylediler.

Vali Akbıyık daha sonra Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Cumhuriyet Caddesi'nde maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik hizmet veren Sevgi Giyim Mağazasında da incelemelerde bulunarak ailelere yapılan yardımlarla ilgili görevlilerden bilgi aldı.

Kent merkezindeki ziyaretlerini sürdüren Vali Akbıyık ve beraberindekiler halkın yoğun ilgisi ile karşılaştı.