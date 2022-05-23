VEDAŞ çalışanlarına iş güvenliği eğitimi

Ş. (VEDAŞ) çalışanlarına; ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konularında eğitim verildi.

Elektrik dağıtım sektörü profesyonelleri olarak zor ve tehlikeli işlerde hizmet verdiklerini belirten VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, “İcra ettiğimiz hizmetin barındırdığı tehlikelerin bilincindeyiz ve bu nedenle de çalışanlarımızın can güvenliğini koruyacak ve bilgilerini güncel tutacak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimlerimizin ilk etabında Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından; kalp krizi, elektrik çarpmaları, yüksekten düşme, trafik kazaları, her türlü travma konularında personelimize teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimlerimizin ikinci aşamasında ise şirketimizde görevli İSG uzmanlarımız tarafından; temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilerek ‘risk alma tedbir al' şiarıyla iş kazalarının sebepleri ve korunma yöntemleri, iş ekipmanlarının ve kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı hakkında eğitimler verildi” dedi.

Eğitimler sırasında desteklerini sunan kurumlara teşekkür eden Eroğuz, “Öncelikle bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve eğitimler için yer tahsisinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.