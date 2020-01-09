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VEDAŞ ekibinin zorlu mesai

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde soğuk havaya ve kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.


Kuzey Irak'ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde kar yağışı ve dondurucu hava etkisini sürdürürken, VEDAŞ ekipleri de vatandaşların mağdur olmaması için zorlu çalışmalarına devam ediyor. Kopan iletkenlerden dolayı meydana gelen arızaları gidermek için zorlu doğa şartlarına meydan okuyan ekipler, büyük bir çaba sarf ediyor.


Sınırdaki vatandaşlar olumsuz hava şartları nedeniyle evlerinde çıkamazken, VEDAŞ ekiplerinin yüksek rakımlarda çalıştığını belirterek, canla başla çalışan herkese teşekkür etti.

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