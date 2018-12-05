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VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari’de kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'de kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun mesai harcıyor.


Yoğun kar ve tipiye rağmen bütün engelleri aşarak kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan bin 200 rakımlı Durankaya beldesindeki Şivekür Tepesi'ne çıkan VEDAŞ ekibi, doğa koşullarına meydan okudu. Durankaya beldesi ile Geçitli köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için yola koyulan VEDAŞ ekibi, yer yer tipi ve fırtınaya yakalandı.


Kopan yüksek gelirim hatlarını bulup onarmaya çalışan ekipler, yer yer zor anlar yaşadılar. Kopan iletkenleri tespit ederek onarmaya çalışan VEDAŞ ekibinin bölgedeki çalışmaları halen sürdürüyor.

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