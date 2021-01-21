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VEDAŞ ekipleri Şemdinli'de kar mesaisinde

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilen elektrik direkleri, Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle devrilen elektrik direkleri, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri tarafından yeniden dikilerek yerleşim alanlarına enerji verildi.


Şemdinli'de üç gündür devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışından dolayı ilçe genelinde yaklaşık yüz elektrik direği devrildi. İlçeye bağlı Altınsu köyünde direklerin devrilmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi için VEDAŞ Şemdinli Şefliği ekipleri harekete geçti. VEDAŞ ekipleri kar içinde kalan direkleri vatandaşların desteğiyle yeniden dikerek, köye enerji verdi.


Vatandaşlardan Ekrem Gelici, yoğun kar yağışından dolayı elektrik direklerinin devrilmesiyle enerji kesintisi yaşandığını belirterek, “VEDAŞ ekipleri bugün onarmaya geldi. Onlara teşekkür ederiz. Bizde vatandaşlar olarak direkleri taşımada onlara yardımcı olduk” dedi.

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