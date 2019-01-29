VEDAŞ ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Ş. (VEDAŞ) ekipleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde zorlu kış şartlarına rağmen elektrik arızalarını gideriyor.

VEDAŞ ekipleri, gelen arıza ihbarı üzerine İran sınırındaki Kayalar köyü ile askeri üs bölgelerine enerji nakil hattındaki arızaya hemen müdanale etti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bir saatlik çalışmanın ardından arızayı gideren ekipler, araçların gidemediği bölgede ise ağaç direkleri halatların yardımıyla karın üstünde çekerek götürdü. VEDAŞ ekiplerinin üstün çalışmaları sonucu bölgeye yeniden enerji verildi.