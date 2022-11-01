VEDAŞ, enerji altyapısını güçlendiriyor

Ş. (VEDAŞ) Hakkâri İl Müdürlüğü, hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği yatırım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde gerçekleşen çalışmalar hakkında açıklama yapan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, bu yıl özellikle bakım ve onarım çalışmaları için ciddi bütçeler ayırdıklarını söyledi. Eroğuz, “Bu çerçevede il merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerimizdeki şebeke unsurlarımızın tek tek kontrollerini yaparak ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli bakım ve onarım çalışmalarımız gerçekleştirdik” dedi.

Bölgede kış mevsiminin çetin geçtiğini vurgulayan Eroğuz, “Mevsim şartlarına bağlı oluşan arızaları en aza indirmek için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Yatırım çalışmalarımız bünyesinde verimliliği düşen ve ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke elemanlarını yeniledik. SCADA ile uyumlu yeni dağıtım merkezleri inşa ettik. Küçük ek tesis çalışmalarımız çerçevesinde vatandaşlarımızdan gelen talepler başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla muhtarlarımızdan gelen enerji taleplerini karşıladık. Yola uzak güzergahlardan ağaç direklerle geçen hatlarımızı yol güzergahına taşıyarak bu hatlarımızı demir ve beton direklerle güçlendirdik. Hizmet kalitesini artıran ve tüketici memnuniyetine öncelik gösterdiğimiz çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz” diye konuştu.