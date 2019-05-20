Vedas ve Vepsaş Hakkari'de iftar verdi

Ş (VEDAŞ) ve Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş (VEPSAŞ) Hakkari İl Müdürlüğü tarafından iftar yemeği verildi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde verilen iftar programına VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, VEPSAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, AK Parti eski İl Başkanı Av. A.Mecit Tarhan, Nibel İnşaat Firması Sahibi İşadamı Niyazi Ediş, Hakkari Kadın Gücü Spor Takımı oyuncuları, muhtarlar, VEDAŞ ve VEPSAŞ personeli ile bini aşkın vatandaş katıldı.

Verilen iftar yemeği öncesi kısa bir açıklama yapan VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde her Ramazan ayında başlattıkları ve geleneksek bir etkinliğe dönüşen iftar yemeklerinin bu yılda devam ettiğini söyledi. Özdemir, "Vatandaşlarımıza yönetim kurulu başkanımız ve genel müdürümüzün selamlarını getirdik. Hakkarili vatandaşlarımızın gelip bizimle iftarımızı paylaşması bizi onurlandırmıştır. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda daha yeni etkinlikler gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse yarın Çukurca ilçemizdeki vatandaşlarımızla da buluşup beraber iftar açacağız. Bugün bin kişilik iftar programı vermiştik. Ama binin üzerinde katılım vardı. Buda bizi mutlu etti. Davetimize iştirak eden herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

VEPSAŞ İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, her düzenledikleri iftar buluşması etkinliğine katılan herkese teşekkür etti. Eroğuz, Hakkari halkının mübarek ramazanını kutladıklarını da sözlerine ekledi.