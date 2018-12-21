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VEDAŞ ve VEPSAŞ heyetinden Vali Akbıyık'a ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ) ve Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) heyeti, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.


Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bölge Müdürü Emrullah Okutucu, Türkerler Vangölü Elektrik Perakende Satış A.Ş. (VEPSAŞ) Bölge Müdürü Murat Taş, VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir ve VEPSAŞ Hakkari İl Müdürü Mehmet Salih Eroğuz, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olmasını dilediler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

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