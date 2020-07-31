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VEDAŞ'tan bayram mesaisi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, bayramda da elektrik hatlarında oluşan arızaları gideriyor.


Yapılan ihbarlar üzerine arızaların yaşandığı bölgeye giderek müdahale eden VEDAŞ ekipleri, vatandaşların bayramda sıkıntı yaşamaması için yoğun çaba sarf ediyor. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 24 saat görevlerinin başında olduklarını ifade eden VEDAŞ arıza ekibi, Kurban Bayramı olmasına rağmen vatandaşlara hizmet etmeye çalıştıklarını belirtti.

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