VEDAŞ'tan engellilere ziyaret

Ş. (VEDAŞ), 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Hakkari Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Engelli bireylerin sosyal hayata dâhil olmasında derneklerin önemli bir misyonu olduğunu ifade eden VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İsmail Özdemir, “Hayatı eşit bir şekilde paylaşmak için hiçbir engel yok. Bu kapsamda önlerindeki engelleri değil başarabilecekleri konusunda engelli bireylere ufuk çizen derneklerimizi kutluyorum. Sümbül Engelliler Spor Kulübünün başarılarını yakından takip ediyoruz, özverili ve gayretli çalışmalarından ötürü sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

VEDAŞ ailesinin her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, böyle anlamlı bir haftada kendilerini unutmayan, her zaman desteklerini hissettikleri VEDAŞ ailesine teşekkür etti.