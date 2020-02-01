İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VEDAŞ'tan zorlu çalışma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için dondurucu soğukla zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arıza ekipleri, zarar gören yüksek gerilim hatlarını onarmak için dondurucu soğukla zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.


İlçede dün etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı ilçenin birçok noktasın da elektrik arızaları meydana geldi. VEDAŞ arıza ekipleri ilçeye 10 kilometre uzaktaki Akçalı köyü yakınlarında kar ve tipi nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ile yüksek gerilim hattını onarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler zor şartlara rağmen insanlara kesintisiz enerji sağlamak amacıyla gece gündüz çalıştıklarını belirtti.


Vatandaşlar ise VEDAŞ arıza ekiplerine teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.