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Vefa ekibinden gıda desteği

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine devletin şefkat elini uzatmaya devam ediyor.


Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde çalışma yürüten ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğini aralıksız olarak sürdürüyor. Bir süre önce Geçitli ve Taşbaşı köylerini ziyaret eden Vefa ekibi, bu defa Geçimli köyünü ziyaret etti.


Vakıf Müdürü M. Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler, Hakkari-Çukurca kara yolu üzerinde bulunan Geçimli köyünü ziyaret ederek, tespit ettikleri ailelere içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri kendi elleriyle teslim ettiler.


Çalışmalara eşlik eden Geçimli Köyü Muhtarı Sabahattin Arar, köyündeki ihtiyaç sahibi ailelere kendi elleriyle yardımları teslim eden Vefa ekibine teşekkür etti.

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