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Vefa ekiplerinden şehit anneleri ve yaşlılara ziyaret

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit anneleri ve yaşlıları ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit anneleri ve yaşlıları ziyaret etti.


Anneler Günü dolayısıyla kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit annelerini ve yaşlıları unutmadı. Vefa ekipleri belirledikleri evlere giderek annelerin gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.


Vefa ekiplerini gören anneler, büyük sevinç yaşadılar.

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