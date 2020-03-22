İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına başladı

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’, il genelinde çalışmalarına başladı.

Hakkari Valiliği tarafından oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu', il genelinde çalışmalarına başladı.


İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 81 ilde uygulamaya konulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Hakkari'de de çalışmalarına başladı. Vatandaşlara yardım amaçlı kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'; İl Emniyet Müdürlüğü, jandarma, yerel yönetim, AFAD ve Kızılay görevlilerinden oluşuyor.


Tek yaşayan vatandaşlar hızlıca tespit edilip, ilk seferde gıda yardımı ihtiyacı olanlara acilen gıda paketleri ulaştırıldı. Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise muhtarlar ve jandarma ekipleri dağıtım yaptı.


İhtiyaçlarını karşılayamayacak 65 yaş üstü kronik hasta ve muhtaç vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bilgileri hazırlanıp birimlere dağıtılacak. Hakkari Valiliği tarafında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardıma başladı. Kapı kapı dolaşan ekipler, yardımları kendi elleri ile teslim ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.