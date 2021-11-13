Vefat eden Hakkarili uzman çavuş Özatak için tören düzenlendi

Yumuşak doku kanseri tedavisi gördüğü Van Devlet Hastanesi'nde vefat eden Hakkari Merkez Durankaya beldesi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ümit Özatak için tören düzenlendi.

Yumuşak doku kanseri tedavisi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ümit Özatak, memleketi Hakkari'de toprağa verildi. Yeni Mahalle'deki Fatih Kışlası'nda düzenlenen törende Özatak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Özatak'ın öz geçmişi okundu, dua edildi. Helallik alınması ve cenaze namazının ardından Ümit Özatak'ın cenazesi Gazi Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar eşliğinde defnedildi. Törende Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile komutanlar Özatak'ın ailesini teselli etti. Törene, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, Özatak'ın yakınları, asker ve vatandaşlar da katıldı.