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Veteriner ekipleri iki yaralı kediyi kurtardı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta yaralı halde bulunan iki kedi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.


Kentteki sokak hayvanlarına yönelik sağlık taraması çalışmalarını sürdüren belediye veteriner ekipleri, yaralı hayvanları kurtarmaya devam ediyor. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, sokakta yaralı halde bulunan iki kediyi Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirirken ilk müdahaleleri yapılan yaralı kedilerin iyileştikten sonra tekrar yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

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