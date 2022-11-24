Veteriner ekiplerinden uygulamalı ders

Belediye veteriner ekipleri, uygulamalı eğitimde öğrencilere ilk önce kendi can güvenliklerini almaları, daha sonra müdahale edecekleri hayvanın can güvenliğini sağlamak amacıyla hareket etmeleri gerektiğini söylediler. Veteriner yetkilileri, öğrencilere kuduz aşısı, iç ve dış parazit aşılarının nasıl kullanılacağını ve aşıların dozajları hakkında bilgi verdi.