Veteriner hekimleri yaralı hayvanları kurtarmaya devam ediyor

Son günlerde gelen yaralı hayvanların tedavisini yaparak tekrar yaşam alanlarına bırakan veteriner ekipleri, kentin değişik mahallelerinde vatandaşların ihbarı üzerine hasta ve yaralanan keklik ve sokak köpeklerini tedavi altına almaya devam ediyor. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen keklik ve başıboş köpekler, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından müdahaleleri yapılıyor.

Sağlığına kavuşturulan hayvanların tekrar yaşam alanlarına geri bırakıldığı öğrenildi.