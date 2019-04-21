İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Veteriner hekimleri yaralı hayvanları kurtarmaya devam ediyor

Hakkari Belediyesinde görevli veteriner hekimler, sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor.


Son günlerde gelen yaralı hayvanların tedavisini yaparak tekrar yaşam alanlarına bırakan veteriner ekipleri, kentin değişik mahallelerinde vatandaşların ihbarı üzerine hasta ve yaralanan keklik ve sokak köpeklerini tedavi altına almaya devam ediyor. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirilen keklik ve başıboş köpekler, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından müdahaleleri yapılıyor.


Sağlığına kavuşturulan hayvanların tekrar yaşam alanlarına geri bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.