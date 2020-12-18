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Yağışlardan sonra oluşan çamur temizlendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde mevsimsel yağışlar sonrası oluşan çamur, belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimsel yağışlar sonrası oluşan çamur, belediye ekipleri tarafından temizlendi.


İlçede aralıklı karla karışık yağmurlar hayatı olumsuz etkilerken, yağış sonrası Cengiz Topel Caddesi'nde ise çamur birikintileri oluştu. Çamurun oluşmasıyla Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları üzerine ekipler harekete geçti. Belediye ekiplerin çalışmaları sonucu, çamur birikintileri kaldırırken itfaiye ekipleri ise çarşı merkezini yıkadı.


Yoldan geçen vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür ettiler.

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