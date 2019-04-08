Yaralı akbaba tedavi altına alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yaralı olarak bulunan Akbaba tedavi altına alındı.

Çukurca ilçesi kırsalında duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan Akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, Akbaba'nın tedavisi yapılmak üzere Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirdi. Bunun üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi hemen harekete geçti. Klinikte ilk müdahalesi yapılan Akbaba, daha sonra ameliyata alındı.