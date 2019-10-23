Yaralı bulunan kirpi tedavi altına alındı

Hakkari'de yaralı bulunan kirpi, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Pehlivan Mahallesi H. İbrahim Şen Camii mevkiinde yaralı bir kirpinin bulunduğu ihbarını alan veteriner ekipleri hemen harekete geçti. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kirpi, tedavisi yapılmak üzere Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Vücudunun değişik yerlerinde yaralar bulunan yavru kirpi, tedavisi yapılarak klinikte müşahede altına alındı.