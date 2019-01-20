Yaralı güvercini polis kurtardı

Hakkari'de bir polis memuru tarafından yaralı halde bulunan güvercin tedavi altına alındı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru tarafından yaralı halde bulunan yaban güvercini, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Yaralı güvercinin başından bir an olsun ayrılmayan polis memuru, durumu hakkında bilgi aldı.

İlk tedavisi yapılan güvercinin sağlığına kavuşmasından sonra yaşam alanına tekrar geri bırakılacağı belirtildi.