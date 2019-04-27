Yaralı halde buluna keklik tedavi altına alındı

Hakkari'de yaralı halde bulunan keklik için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı köyünde görev yapan duyarlı bir sağlık memuru tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan Keklik, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğinde Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından ameliyata alınan Kekliğin iyileşmesi halinde tekrar doğaya salıverilecek.

Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, son zamanlarda gerek sokak hayvanları ve yaban hayvanlarına karşı büyük bir duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ettiler. Çukurca Çığlı köy yolunda duyarlı bir sağlık memur tarafından yolda bulunan Keklik hemen ameliyata alındığını belirten Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, muhtemelen yırtıcı hayvanların saldırısına uğrayan ve göğüs kısmında büyük yırtık olan Keklik için gereken tedavinin yapıldığını belirttiler.