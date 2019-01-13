Yaralı kaya kartalı acısını imamdan çıkarttı

Pençesini imamın koluna geçiren kartal, uzun uğraşlar ve uyuşturucu iğne yapılmasının ardından sakinleşti.

Çukurca ilçesi Gündeş köyü imamı Lütfü Karadeniz, Hakkari'ye gelirken elektrik tellerine takılarak düşen kaya kartalını fark etti. Serhat Ediş isimli sürücüyle birlikte yaralanan kartalı alarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirdi. Ekipler tedavi hazırlıklarına başlarken, imam Lütfü Karadeniz ve beraberindekiler de hatıra fotoğrafı çektirmek için kartalın kanatlarına dokununca ani bir refleks yapan hayvan, pençesini imamın koluna geçirdi. Acılar içerisinde kıvranan imamın yardımına veteriner ekibi yetişti. Kanadına uyuşturucu iğne yapılmasına rağmen imamın kolunu bırakmayan kartala, çevredekilerin mücadelesi de sonuç vermedi.

Acısından bağırmaya başlayan imamın, "Bir şeyler yapın, dayanamıyorum" demesi üzerine pense yardımıyla kartalın pençesi zarar verilmeden saplanan yerden çıkarıldı. Rahat bir nefes alan imam Karadeniz, kışlık elbiselerine rağmen kartalın pençesini geçirerek kolunu yaraladığını söyledi. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen kaya kartalıyla hatıra fotoğrafı çektiren imam ve beraberindeki duyarlı köylüler, kartalın acısını imamdan çıkarttığını söylediler.

“Yaralı kartal acısını benden çıkarttı”

İHA muhabirine konuşan Köprülü köy imamı Lütfü Karadeniz, “Hakkari'ye doğru gelirken yolda yaralı bir kartal gördük. Hakkari'ye götürüp veterinere teslim edelim, tedavisini yapıp tekrar doğaya salalım dedik. Onun için iyilik ettik. Ama her ne hikmetse yaralı kartal acısını benden çıkarttı” dedi.

Sürücü Serhat Ediş ise, kızının ikazı üzerine kartalı gördüklerini belirterek, “Veteriner gelmeden önce hatıra fotoğrafı çekecektik. Kartal pençesini imamın koluna geçirdi. Pençesi 15 dakika boyunca imamın kolunda kaldı. Kartal acısını bizim imamdan aldı” şeklinde konuştu.

Kartalın pençesi ile yaralanan imam, Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisine giderek tedavi olup gerekli aşıları yaptırırken, kaya kartalı ise Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Kartal Van'a gönderilecek

Kartala ilk müdahaleyi yapan veteriner hekim Faysal Cindioğlu, kartalın kanadının kırık olduğunu söyledi. Cindioğlu, “Çukurca ilçesinden Hakkari istikametine gelmekte olan duyarlı bir vatandaş bize ihbarda bulundu. Yaralı bir kartalın yolun kenarına düştüğünü söyledi ve Hakkari'ye getirdiler. Kaya kartalını aldık, şu anda Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına aldık. Yaptığımız ilk muayenesinde, sol kanadını muhtemelen elektrik tellerine çarpması sonucu düşerken kırmış. İlk müdahalemizi yaptık. Film ve röntgenlerini çektirmek üzere Van'a sevk edeceğiz. Tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına geri bırakılacak” dedi.

Öte yandan, kurşunla yaralanan bir keklik de, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.