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Yaralı kızıl akbaba tedavi altına alındı

Hakkari’de güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.

Hakkari'de güvenlik korucuları tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba tedavi altına alındı.


Yeni Mahalle üst kısımlarında güvenlik korucularının yaralı halde bulduğu kızıl akbaba için Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan kızıl akbaba, daha sonra Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner hekimler tarafından muayenesi yapılan kızıl akbabanın yediği bir yiyecekten zehirlendiği tespit edildi. Müşahede altında tutulan kızıl akbabanın iyileşmesi halinde doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.

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