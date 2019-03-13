İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı köpek tedavi altına alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaralı olarak bulunan kökep, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralı olarak bulunan kökep, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


İlçe merkezinde ayağından yaralı bir köpeği gören duyarlı vatandaşlar, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdiler. Gelen belediye veterineri Hekim Kaçan, köpeği kliğe götürdü. Burada köpeğin tedavisini yapan Hekim Kaçan, “Duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine ayağından yaralanan köpeği kliniğimize getirdik. Patisinde kesik var. Gerekli müdahaleyi yaptık. Yarasını sardık. Tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.