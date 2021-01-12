Yaralı köpek tedavi altına alındı

Hakkari'de sağ ön ayağında kesikler bulunan köpek, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merzan Mahallesi'nde sağ ön ayağında kesikler olan Alman cinsi kurt köpeğine olay yerinde gerekli müdahalesini yaparak kliniğe getirdi. Kentin değişik noktalarında sokak hayvanlarının beslenmelerine sağlayan ekipler, yaralı hayvanları klinikte tedavi ederek doğal yaşam alanlarına bırakmaya devam ediyor. Bir yıl içerisinde yaklaşık 2 binin üzerinde hayvanı tedavi eden veteriner ekipleri, sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.